Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat" suçundan tutuklanan Kerem Çağlayan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru Cemal Şanlıer, mahkemede olguları aktardı. Polis, 02.05.2024 tarihinde, Girne'de, direktörlüğünü M.Y.’nin yapmakta olduğu Cyprus Royal Turizm Acentesinde genel müdür olarak çalışan zanlının tatil yapmak amacı ile Les Ambassadeurs Otele gelen Türkiye'de sakin A.E.’den almış olduğu konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL nakit parayı şirkete teslim etmeyip sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine 15.07.2024 tarihinde gelmiş olup, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde 76.935 TL parayı şirketten alacağı olduğundan dolayı sirkat ettiğini ve bu paranın da hesabından düşülmesi amacıyla şirkete bilgi verdiğini söylediğini aktardı. Polis, müştekinin yapmış olduğu araştırmada bu miktarın daha da çok olacağından bahsettiğini, zanlının da iddiaları olduğunu ve tüm bunların araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.