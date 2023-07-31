Dipkarpaz Zafer Burnu ana yolu yıllardır kaderine terk edildi . Her gün yüzlerce aracın gidip geldiği özellikle turistlerin kullandığı bu yol bırakın otobüsler ve araçların gitmesini traktör bile zor gider durumda.

Bölge sakinleri devletin yol projesini hazırladığını ve kaynağının hazır olduğunu savundular.

Yıllardır verilen vaatlerin yapılmadığını söyleyen bölge sakinleri, özellikle Ulaştırma Bakanı’ndan bir an önce bu yolun düzenlemesi ile ilgili gereken çalışmaların başlatılmasını istediler.

Ergün Yahat