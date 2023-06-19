Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan tutuklanan zanlılar Erdal Kalkan, Ömer Boz, Şahin Demir ve Harun Özer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, Erdal Kalkan, Ömer Boz, Şahin Demir ve Harun Özer isimli zanlıların Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 14.06.2023 tarihinde 3 farklı ikametgahtan 5 adet 10 kilogram ağırlığındaki tüp gazları sirkat etmekle methalar olduklarını anlattı.

Polis, soruşturmanın tammalandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1’er kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.