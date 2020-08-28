Dr. İlker İpekdal

Tüp bebek merkezleri büyüyen bir sektör.
Sağlık pastasındaki payını yazmak yerine, başlı başına bir sağlık pastası olduğunu söylemek yanlış olmaz…
Dolayısıyla, tüp bebek tedavisi (IVF) sertifikasına sahip Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının çoğunun da hayalidir bir tüp bebek merkezine sahip olmak.
Ülkemizde 20’ye yakın tüp bebek merkezi var.
Açılmayı bekleyen ama bir türlü açılamayanlar da var!
Açılamıyorlar, çünkü perde arkasında farklı hesaplar dönüyor.
Ülkemizde, 21 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa tahtında görevlendirilmiş bir Hücre ve Üremeye Yardımcı Tedavi Denetleme Komitesi var.
Bu Komitenin üyeleri arasında bir isim son aylarda çok konuşuluyor.
Dr. Musa Olgu.
Kendisi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi.
Bağlantılı olduğu özel hastanelerde hasta kabul edip doğumlar yaptırıyor.
Hücre ve Üremeye Yardımcı Tedavi Denetleme Komitesi üyesi.
Lefkoşa’da özel bir tüp bebek merkezinde, kapısında Başhekim tabelası ile birlikte adının da yazılı olduğu odanın sahibi.
Söylentilere göre, eşi de aynı hastanenin küçük ortaklarından.
Önüne, yeni açılmak üzere başvuruda bulunan tüp bebek merkezlerinin dosyası konuluyor.
Tüp bebek tedavisi ile ilgili verilecek teşvikler, merkezlerin açılma koşulları, merkezlere yapılması gereken yatırımların tümünde yetki ve söz sahibi.
Yasanın gereğini yaparak ne zaman açılacağını merak eden tüp bebek merkezlerinin açılışlarının önüne yeni yeni engeller çıkardığı iddia ediliyor.
Dosyalar gerekçe belirtmeksizin bekledikçe bekliyor.
Bu keyfi bekletmeler, tüp bebek merkezini açamayan doktorları yüzbinlerce Lira zarara uğratınca, hakkındaki şikayetler de arttıkça artıyor.
Bu doktorun geçmişi biraz daha irdelendiğinde, şu an kendisine oda tahsis edilen tüp bebek merkezinin de, geçmişte uzunca bir süre bu komiteden izin alamadığı, izin aldıktan sonra da kendisinin orada çalışmaya başladığı öğreniliyor.
Tüm bunları ve daha fazlasını bilen Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de, bu doktorun tutumlarından dolayı rahatsızlıklarını yüksek sesle dile getirmeye başladığı camiada konuşuluyor.
Devletin önemli bir servisinin şefi olmak gibi bir kamu görevini ifa ederken, bir tüp bebek merkezinde oda ve yetki sahibi olması, şayet doğru ise, eşinin de bu hastaneye ortak olması kabul edilebilir bir durum değildir!
Sağlık Bakanlığı’na düşen görev, bu yazdıklarımı ihbar kabul ederek hakkında disiplin soruşturması açmaktır.
Kendisi gibi, benzer uygulamalar yapmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak açılış müracaatlarını yapan tüp bebek merkezlerinin önünde engel teşkil etmesi, belli ki bazı çıkar çatışmalarının ürünüdür.
Sağlık Bakanlığı’na düşen görev, bu kişinin, görev ve yetkilerini farklı amaçlarla kullanıp kullanmadığını araştırmaktır.
Değerli okurlar;
Denetlemenin olmadığı, yasaların uygulanmadığı her ortam kendi krallarını doğurur.
Hem devlette hem özelde krallığını ilan eden bu doktor, tam da böyle bir olgudur.
Dr. H. İlker İpekdal
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