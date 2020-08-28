banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1109
ALTIN
458.553
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7402
EURO
8.6744

Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

28 Ağustos 2020, 02:08

Tüp bebek merkezleri büyüyen bir sektör.

Sağlık pastasındaki payını yazmak yerine, başlı başına bir sağlık pastası olduğunu söylemek yanlış olmaz…

Dolayısıyla, tüp bebek tedavisi (IVF) sertifikasına sahip Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının çoğunun da hayalidir bir tüp bebek merkezine sahip olmak.

Ülkemizde 20’ye yakın tüp bebek merkezi var.

Açılmayı bekleyen ama bir türlü açılamayanlar da var!

Açılamıyorlar, çünkü perde arkasında farklı hesaplar dönüyor.

Ülkemizde, 21 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa tahtında görevlendirilmiş bir Hücre ve Üremeye Yardımcı Tedavi Denetleme Komitesi var.

Bu Komitenin üyeleri arasında bir isim son aylarda çok konuşuluyor.

Dr. Musa Olgu.

Kendisi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi.

Bağlantılı olduğu özel hastanelerde hasta kabul edip doğumlar yaptırıyor.

Hücre ve Üremeye Yardımcı Tedavi Denetleme Komitesi üyesi.

Lefkoşa’da özel bir tüp bebek merkezinde, kapısında Başhekim tabelası ile birlikte adının da yazılı olduğu odanın sahibi.

Söylentilere göre, eşi de aynı hastanenin küçük ortaklarından.

Önüne, yeni açılmak üzere başvuruda bulunan tüp bebek merkezlerinin dosyası konuluyor.

Tüp bebek tedavisi ile ilgili verilecek teşvikler, merkezlerin açılma koşulları, merkezlere yapılması gereken yatırımların tümünde yetki ve söz sahibi.

Yasanın gereğini yaparak ne zaman açılacağını merak eden tüp bebek merkezlerinin açılışlarının önüne yeni yeni engeller çıkardığı iddia ediliyor.

Dosyalar gerekçe belirtmeksizin bekledikçe bekliyor.

Bu keyfi bekletmeler, tüp bebek merkezini açamayan doktorları yüzbinlerce Lira zarara uğratınca, hakkındaki şikayetler de arttıkça artıyor.

Bu doktorun geçmişi biraz daha irdelendiğinde, şu an kendisine oda tahsis edilen tüp bebek merkezinin de, geçmişte uzunca bir süre bu komiteden izin alamadığı, izin aldıktan sonra da kendisinin orada çalışmaya başladığı öğreniliyor.

Tüm bunları ve daha fazlasını bilen Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de, bu doktorun tutumlarından dolayı rahatsızlıklarını yüksek sesle dile getirmeye başladığı camiada konuşuluyor.

Devletin önemli bir servisinin şefi olmak gibi bir kamu görevini ifa ederken, bir tüp bebek merkezinde oda ve yetki sahibi olması, şayet doğru ise, eşinin de bu hastaneye ortak olması kabul edilebilir bir durum değildir!

Sağlık Bakanlığı’na düşen görev, bu yazdıklarımı ihbar kabul ederek hakkında disiplin soruşturması açmaktır.

Kendisi gibi, benzer uygulamalar yapmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak açılış müracaatlarını yapan tüp bebek merkezlerinin önünde engel teşkil etmesi, belli ki bazı çıkar çatışmalarının ürünüdür.

Sağlık Bakanlığı’na düşen görev, bu kişinin, görev ve yetkilerini farklı amaçlarla kullanıp kullanmadığını araştırmaktır.

Değerli okurlar;

Denetlemenin olmadığı, yasaların uygulanmadığı her ortam kendi krallarını doğurur.

Hem devlette hem özelde krallığını ilan eden bu doktor, tam da böyle bir olgudur.

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim