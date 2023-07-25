Tunus’un kuzeybatısında yer alan Cenduba vilayetindeki ormanlık bölgede süren yangınlardan dolayı bölge sakinleri tahliye edildi.

Tunus Sivil Savunma İdaresi, ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınına ilişkin dün yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kentindeki Malula Ormanı'nda devam eden yangının alanının kuvvetli rüzgarın etkisiyle genişlediği belirtildi.

Yangının bölgedeki evlere sıçrama tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cezayir sınırındaki bölgeye yakın oturanlar, devam eden yangınlardan zarar görmemeleri için tamamen tahliye edildi. Söndürme çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam ediyor."

Malula Ormanı'nda 18 Temmuz’da başlayan yangında 8 hektarlık alan zarar görmüştü. Kontrol altına alınamayan orman yangınından dolayı 20 Temmuz’da Cezayir'e açılan Malula Sınır Kapısı geçici olarak kapatılmıştı.

Cenduba vilayetinde geçen yıl ağustos ayında çıkan yangınlarda 450 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

- Tunus’ta sıcaklık 50 derecenin üstüne çıktı

Tunus'ta yüksek sıcaklıklar ormanlık alanlarda yangın tehlikesini artırıyor.

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 13 Temmuz’da yapılan açıklamada, "benzeri görülmemiş" sıcak hava dalgasının etkisindeki ülkede temmuzun ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği belirtilmişti.

Açıklamada, güneydeki Tuzer kentinde 9 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının gölgede 48,9 dereceye, güneşte ise 57,3 dereceye ulaştığı kaydedilmişti.