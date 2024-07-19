Tunus’ta muhalefetteki Cumhuriyetçi Halk Birlik Partisi lideri Lutfi Mirayah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaktan ömür boyu menedildi.

Tunus Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen “kara para aklama” soruşturması kapsamında 4 Temmuz’da gözaltına alınan Mirayah, Tunus Asliye Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ardından mahkeme tarafından yayımlanan karara göre, Mirayah’a, ömür boyu cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaktan men ve "seçimleri etkilemek için seçmenlere nakit para yaptığı gerekçesiyle" 8 ay hapis cezası verildi.

Mirayah, başkent Tunus’un güneyinde yer alan Nabel kentinde 4 Temmuz’da “kara para aklama” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Muhalif lider, nisan ayında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ekimde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurmuştu.