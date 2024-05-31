"Tüm dünya çocukları toplumların aydınlık yarınlarıdır"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm dünya çocuklarının, toplumların aydınlık yarınları, geleceği, evrensel barışın temsilcileri olduğunu belirtti.

Berova "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Her çocuğun eğitim, sağlık ve diğer tüm imkânlardan faydalanmaya, sevgi ve barış dolu bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu dile getiren Berova, "Güvenli bir gelecek her çocuğun hakkı. Eğitimde, sağlıkta fırsat eşitliği sağlamak, çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak hepimizin görevidir.” dedi.

“Şampiyon Meleklerimizi, savaşlarda hayatını kaybeden, açlık, yokluk çeken, işkence ve şiddete uğrayan masum çocukları da unutmayalım” diyen Berova mesajını; “Çocuklar üzülüp ağlamamalı, gülüp, oynamalı. Çocuklar ölmemeli, yaşamalı” sözleriyle noktaladı.