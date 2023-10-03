KKTC Tüketiciler Derneği, yarın düzenleyeceği etkinlikte örnek işletmeleri açıklayacak, etkinlikte ayrıca tüketici hakları konulu bir sunum da yer alacak.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yarınki etkinliğin, Şubat’ta yaşanan depremden dolayı ertelenen Dünya Tüketiciler Günü etkinliği olduğunu belirtti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak etkinliğin 10.00’da başlayacağını kaydeden Işık, etkinlikte “Tüketici hakları ve piyasada fahiş fiyat, ürün ve gıda güvenliği” konulu sunum yapılacağını ve tüketici haklarına saygılı örnek işletme ve iş adamlarına, basın yayın mensuplarına bürokrat ve devlet yetkililerine ödül verileceğini bildirdi.

Hasan Yılmaz Işık ayrıca, tüketici haklarının korunabilmesi ve tüketici haklarıyla ilgili kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi için Tüketicileri Koruma Dairesi'nin kurulması gerektiğini ifade etti.