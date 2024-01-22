Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, piyasa denetimlerinin arttırılması için hükümete çağrıda bulundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Derneğimiz bu denetimleri öncelikle temel tüketim maddesi olan besi ve bitkisel ürünlerde acil olarak başlatmasını Hükümetten talep etmektedir” dedi. Işık, et ve süt gibi temel besi ürünlerinin fiyatlarının üretim sektörleri ile maliyet tespitinin öncelikle yapılması gerektiğini ifade etti.

Gıda güvenliği alanında da denetleme yapılması gerektiğini belirten Işık, reyonlarında inek ve besli hayvan etlerinin dana ve kuzu olarak sayışa sunulan işletmeler bulunduğunu söyledi. Işık bu konuda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını göreve çağırdı.