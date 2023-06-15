Tüketiciler Derneği yazılı açıklamasında, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Bakanlar Kurulu’na onaylanmak üzere önerilecek zahire fiyatlarıyla ilgili Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyetinde temsil edilen derneğe de görüşleri için bildirim yaptığını kaydetti.

Yemlik-ekmeklik buğday ve arpada yapılması önerilen yüzde 50 oranında fiyat artışlarının son bir yıl içerisinde 5’e katlanan hayvansal ürünlerden büyükbaş küçük baş hayvan eti dahil temel tüketim ürünü süt hellim ve ekmek fiyatlarını körükleyeceği, daha da tırmandıracağı uyarısında bulunan dernek, hükümete, ekonomik paket kapsamındaki temel tüketim maddelerindeki fiyatları zincirleme tetikleyeceği uyarısında bulundu ve zahire fiyatlarına artış yerine hükümetin teşvik primleri ve sübvansiyon ile destekleyici, girdi maliyetlerini de düşürecek önlemleri alması çağrısında bulundu.