Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, "tüketicileri isyan ettiren 'fiyat anarşisine' karşı hükümetin henüz tüm girişimlerine rağmen sonuç alamadığı" görüşünü belirtti. Uluçay Anti İşgal Etkinliğine katılmayacağını bildirdi

Piyasada etkin denetimi ve ithalat politikalarını tereddüt etmeden uygulaması için Ekonomi Bakanlığı’na çağrısını yineleyen Işık, “Tüketicilerin korumasız bırakıldıkları bu enflasyonist piyasada fahiş fiyat anarşisine karşı iktidarı muhalefeti ile tüm siyasi partileri derneğimiz işbirliğine davet etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hükümete çağrı yapan Işık, “serbest piyasaya müdahalesi kısıtlı olsa da Anayasa’nın öngördüğü yasa gücünde kararname kapsamında 'Temel Tüketim Maddelerini' 3 aylık bir süre için denetime tabii mal ilan etmesini ve ithalat politikaları ile fiyatları denetim altına alacak çalışmaları başlatması ve Sosyal Ekonomik Konseyi toplaması için Derneğimiz Hükümete acil çağrı yapmaktadır.” dedi.