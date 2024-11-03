KKTC Tüketiciler Derneği, verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı “Tüketicilerin Onursal Başkanı” olarak ilan etme, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar’a da Tüketici Onursal Ödülü verme kararı aldıklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Serhat Akpınar’ın Türkiye’den Tüketicileri Koruma Genel Müdürü Avni Dilber, Ürün Güvenliği Müdürü Hakkı Karabörklü, ilgili daire başkanları ve bazı tüketici örgüt başkanlarının katılımıyla, Girne Amerikan Üniversitesinde Tüketici Sempozyumu düzenleyerek, Devletin 10 yılda yapamadığını yaptığını savundu.

Derneğin girişimleriyle Türkiye ve KKTC arasında 2016’da “Tüketicilerin Korunması için İşbirliği Protokolü” imzalandığını, Protokolün Meclis'te de onaylandığını belirten Işık, ancak düzenlenen sempozyum gibi bir etkinliğin yapılmadığını belirtti.

Işık, “Tüketici Sempozyumu” gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çabadan dolayı Serhat Akpınar’a “Tüketici Onursal Ödülü” sunacaklarını belirtti.

Hasan Yılmaz Işık, Derneğe gösterdiği manevi destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı

“Tüketicilerin Onursal Başkanı” ilan etme kararı aldıklarını söyledi.