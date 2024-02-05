Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda 64,86'ya yükseldi. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyordu.