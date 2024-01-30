Aleyhlerine yapılan dolandırıcılık şikâyeti sonrası kız kardeşi Funda Bertiz’in ardından Ülkemizin tanınmış iş adamlarından Hüseyin Tüfekçi’de piyasaya sürdüğü ileri tarihli çeklerin üzerindeki imza yetkililerini değiştirerek geçersiz kıldığı ve sahtekarlıkla menfaat temin ettiği gerekçesiyle polise çağrılarak ifadesi alındı.



ÇEK YASAĞINDA OLDUĞU İÇİN PARAVAN ŞİRKETLERİN ÇEKLERİNİ KULLANIYOR

Uzun yıllardır Merkez Bankası tarafından çek kullanmaktan men edilip çek yasaklıları listesinde bulunan iş insanı Hüseyin Tüfekçi ve şirketleri, şirket ödemelerini yapmak için yakın akrabaları ve yanında çalışan üst düzey kişiler adına kurmuş olduğu paravan şirketler üzerine alınan çeklerle ödemeler yapıyordu. Ancak ekonomik sıkıya düşmesinin ardından piyasaya sürdüğü ileri tarihli çeklerdeki imza yetkililerini değiştirerek çekleri geçersiz kıldığı gerekçesi ile mağdur ettiği iş insanlarının polise yaptığı dolandırıcılık şikayetleri gündeme gelmişti.



KIZKARDEŞİNİN ARDINDAN HÜSEYİN TÜFEKÇİ’DE İFADEYE ÇAĞRILDI…

Dolandırmak kastıyla şirketteki imza yetkililerini değiştirdiği iddiasıyla polise şikâyet edilen AKBEL İNŞAAT SANAYİ VE TURİZM LİMİTED’in ortağı ve direktörü olan Hüseyin Tüfekçi ile kız kardeşi Funda Bertiz aleyhine başlatılan soruşturma kapsamında ilk önce Funda Bertiz konu ile ifade vermiş akabinde ise konu çekleri ödeme yapmak için kullanan Hüseyin Tüfekçi polise davet edilerek ifadesi alındı. Polisin konu ile ilgili yürüttüğü soruşturmada çeklerin yazıldığı tarih ile çeklerdeki imza yetkisinin değişme tarihinin tespiti için bankalarla gerekli yazışmaları başlattığı da öğrenildi.



GÖZLER MECLİSTE

Son zamanlarda çeklerdeki imza yetkililerini değiştirmek suretiyle dolandırıcılık vakalarının artması üzerine konuyla ilgili yasal düzenleme KKTC Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığına gönderilmişti. Konunun Cumhuriyet Meclisi tarafından yasal düzenleme yapılarak bu tür dolandırıcılıkların engellenmesinin sağlanması bekleniyor.