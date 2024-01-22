CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin CTP Basın Bürosu'nun haberi ektedir.
Tufan Erhürman'ın Meclis Konuşması
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin CTP Basın Bürosu'nun haberi ektedir.
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