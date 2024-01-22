CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin CTP Basın Bürosu'nun haberi ektedir.

Geçitkale Havaalanının Tahsisi Ve Kullanım Hakkının KTBKK’ye Verilmesine İlişkin Protokol Onaylandı Geçitkale Havaalanının Tahsisi Ve Kullanım Hakkının KTBKK’ye Verilmesine İlişkin Protokol Onaylandı

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