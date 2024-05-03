Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği ve Enerji Çalışma Grubunca hazırlanan "İklim Değişikliği Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Su Yönetimi" başlıklı çalışma kitap olarak yayımlandı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin'in üstlendiği çalışma, "Doğal Kaynaklarda Verimlilik ve Alternatif Enerji Çözümleri Çalıştayı"nda ortaya konulan çözüm önerilerini içeriyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, doğal kaynak yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği sorunlarının, dünyayı politika ve uygulamaları gözden geçirmeye ve değiştirmeye zorladığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Şeker, çalıştayın odak noktasının iklim değişikliği çerçevesinde KKTC'de su ve enerji yönetimi olduğuna işaret ederek, "Bu çalıştaydan çıkarılan sonuçlar ve öneriler, faaliyetlerimizin birbirinden bağımsız olamayacağını ve faaliyetlerimizin ekosistemler, biyolojik çeşitlilik ve gelecek nesiller üzerinde etkili olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın bilim insanlarının birikimlerinden oluştuğunu, sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için su yönetimi konusunda görüşleri içerdiğini belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Eser, bölgemizin ve özellikle de KKTC'nin karşı karşıya olduğu sayısız zorlukla yüzleşme ve baş etme kararlılığımızın bir kanıtıdır. Aynı zamanda bilim, teknoloji ve inovasyonun dönüştürücü potansiyelini çevresel yönetim ve sorumlu kaynak yönetiminin hizmetinde kullanmaya yönelik inancımızın da bir kanıtıdır. Doğal kaynakları sömürmeden, doğal mirasımıza zarar vermeden, tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerinde ham maddelerin verimli kullanımı ile israfın en aza indirilmesiyle sorumluluk alarak üretim ve tüketim yapma farkındalığını yaygınlaştırmak zorundayız."