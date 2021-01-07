Serbest Kürsü / Levent Özadam
Kıbrıs’ta tsunami bundan tam 800 yıl önce görülmüş…
Biz ise bunu ancak televizyonlardan görüyoruz!
Gerçekten dehşet bir olay…
Dev dalgalar ansızın geliyor kıyılardan başlayarak koca kentleri silip süpürüyor!
Ama bizde birileri belli ki bunun tehlikesini görmüş, ne olur ne olmaz diye kafa patlatmış, projeler üretmiş ve Kıb-Tek yönetim kurulunun önüne koymuş!
Hatta Merkezi İhale Komisyonu bu proje için ihaleye bile çıkmış…
Konu;
“Teknecik Elektrik Santrali koyu için tsunami tehlike analizi çalışması…”
Çok duygulandık doğrusu!
Memleketi böyle düşünenler var diye…
Düşünsenize bir kere adada 800 yıl önce görülen tsunami bir kez daha gelecek ve Teknecik kıyılarını vurup geçecek!
Proje eğer böyle bir afet olursa neler yapılacağa görüş belirtiyor…
Projenin bedeli de 37 bin 500 Dolarcık bir proje!
Yani 280 Bin TL’cik sadece…
Sizinle bunun nasıl ihaleye gittiğini, perde gerisinde asıl kimler olduğunu ileriki günlerde paylaşacağım!
Kulaklarınıza inanamayacaksınız…
…
Eğer eski hükümet şu anda görevde olsaydı artık elimizde bir tsunami projesi olacaktı…
Para da bu projeyi hazırlayanların cebine girecekti!
Ama yeni hükümet kurulup bakanlıklar değişince işin foyası ortaya çıktı…
Hemen her açıklamasında "KIB-TEK’teki vurgunun durdurulması lazım" diye feryat eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın çıkışısın ardından Teknecik Elektrik Santrali Tsunami tehlike analizi için çıkılan ihale dikkatlerden kaçmadı.
Doğu Akdeniz'de tarihte gerçekleşmiş Tsunamilerin inceleneceği, Kıbrıs adasının jeolojik evriminin araştırılacağı doğalgazla çalışacak tesisin tehlike analizi yapılacağı proje için tam 37.500 ABD Dolar ( yaklaşık 280 Bin TL) bedel biçilmiş.
İhaleyi Emre KOLAÇ ismindeki bir şahıs kazanırken çalışmanın tamamlanma süresi de 95 gün olarak belirlenmiş.
Üniversiteler adası KKTC'de bu yöndeki bir araştırmanın neden yüklü miktarlarda para ödenerek yapılmaya çalışıldığı da anlaşılamadı.
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Arıklı'nın KIBTEK'te 'vurgun var' feryadının ardından olası bir Tsunaminin tehlike analizinin yapılması için KIBTEK yönetim kurulunun önüne gelen ihale akıllarda soru işareti bıraktı. Erhan arıklı 37.500 Dolarlık ihaleyi imzalamadı.
Anladığımız kadarıyla da kellesini alsalar imzalamayacak!
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, kurumdaki vurgunların engellenmesi için EL-SEN'e de işbirliği teklifinde de bulunmuştu.
Sendika sessizliğini koruyor!
Bu arada coğrafi bir bilgi daha:
Doğu Akdeniz’de de tüm Akdeniz basenine yayılmış, kıyılarda meydana getirdiği tsunamiler ise şöyle: 21 Temmuz 365 Girit, 11 Mayıs 1222 Kıbrıs, 8 Ağustos 1303 Girit ve 21-22 Ağustos 1856 Cezayir deprem ve tsunamileri.
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Bizim burada birilerini suçlama niyetimiz filan yok…
Ama Arıklı’nın sürekli olarak vurgundan bahsettiği Kıb-Tek’in de artık ciddi bir şekilde masaya yatırılması gerek!
Ama bir şartla:
Ön yargılı olarak kimseyi suçlamadan…
Zan altında bırakmadan!
Yasal çerçevede hukuk süreci başlatılarak…
Zira Bakan Arıklı’nın bakanlığın ilk gün heyecanıyla farkındalık göstermek istediğini de anlıyoruz ama bu girişimler yasal çerçeveye oturtulmadan yapılırsa ve bazı insanlar bundan haksız yere zarar görürse bu da devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacaktır…
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MESAJ KUTUSU
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