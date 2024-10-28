Dernek Başkanı Dr. H. İlker İpekdal, yazılı açıklamasında, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde bir bebeğin kaybına ve altı bebeğin sağlık durumlarının olumsuz etkilenmesine neden olan ‘’alkollü mama’’ olayını büyük bir üzüntü içerisinde takip ettiklerini kaydetti.

“Kaybettiğimiz bebeğimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır dilerken diğer bebeklerimizin sağlıklarına en kısa sürede kavuşmalarını temenni ediyoruz” diyen İpekdal, şöyle devam etti:

“Her meslek alanında hata yapılabilir ancak sağlık, hatanın canla ödendiği bir alandır. Bu yüzden sağlık; vicdanlı kişilerin yapabileceği, eğitiminden pratik uygulamasına, organizasyonundan disiplin içerisinde yönetim ve takibine kadar tüm aşamalarında üst düzey gayretin gösterilmesi gereken bir alandır.

Yaşadığımız ve asla kabul edemeyeceğimiz bu olay, ne yazıktır ki, sağlığımızdaki sistemsizlik zemininde gelişmiş bir olaydır.

Acil Durum Hastanesi her ne kadar ülkemizin en yeni kamu hastanesi olursa olsun, alkol gibi riskli bir malzemenin, güncel yöntemlerden uzaklaşılarak su içilen pet şişelere konulması gibi eski, riskli ve tehlikeli bir yöntemle nakledilmeye devam edilmesi, baştan aşağı idari organizasyon, disiplin ve denetleme yoksunluğunun bir göstergesidir.

Akreditasyon, denetleme, idari disiplin, hizmet içi eğitim gibi konuların eksik olduğu bir sağlık sisteminde ve en acısı da basit bir organizasyonla önlenebilecek bir durumun bebeklerimizin canlarına ve sağlıklarına mal olması asla kabul edilemez.

Sağlıkta fiziki ve yasal yapılanmanın yanında akreditasyon, idari disiplin süreçlerinin bir an önce başlatılmasını toplum ve hastalarımız adına talep ediyor ve sürecin takipçisi olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”