Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nda yapılan analiz sonucu 1 ithalatçıya ait mangal kömürünün TSE standartlarını sağlamadığı için ülkeye girmesine onay verilmedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi bünyesindeki Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nda 07-11 Ağustos tarihleri arasında ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlardan alınan 6 kömür numunesinden yapılan analizler sonucunda TSE standartlarını sağlamayan 1 ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girmesine onay verilmedi.