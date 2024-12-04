ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın avukatları, New York'ta müvekkilleri aleyhinde görülen "sus payı" davasının düşürülmesi için resmi başvuruda bulundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın avukatları, New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan'a resmi başvuruda bulunarak müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın avukatları, müvekkillerinin başkanlık seçimlerini kazanmış ve 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan bir süreçte olduğunu ve söz konusu davanın "başkanlık geçiş sürecine zarar verdiğini" savundu.

"Zaten başarısız olan bu hukuk davasında sürecin yanlış şekilde devam etmesi, Trump'ın geçiş çabalarını sekteye uğratıyor." ifadesini kullanan avukatlar, Yargıç Merchan'dan davayı bir an önce düşürmesini talep etti.

İlgili kanunlara göre, mahkemenin karar vermesi için 9 Aralık'a kadar süresi bulunuyor.

Yargıç Merchan, kasımdaki başkanlık seçimlerinin ardından, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump hakkında New York Mahkemesinde açılan "sus payı" davasına itiraz talebini kabul ederek cezanın açıklanmasını süresiz olarak ertelemişti.

- Trump'ın "sus payı" davası

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına, 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu.