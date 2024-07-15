ABD’de güvenlik birimleri, pazar günü, bir suikastçının Pennsylvania kırsalındaki bir kampanya mitinginde eski Başkan Donald Trump'a onu vuracak ve yaralayacak kadar yaklaşmasından sonra cevap arayışlarını hızlandırdı.

FBI Pazar günü erken saatlerde saldırganın Butler'daki miting alanının yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde yer alan Bethel Park, Pennsylvania'da yaşayan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

Crooks, Trump'a birden fazla el ateş ettikten kısa bir süre sonra ABD Gizli Servis ajanları tarafından vurularak öldürüldü. Ancak yeni kanıtlar olayın daha da kötü olabileceğini gösteriyor.

Güvenlik birimleri, Pazar günü Crooks'un arabasında ve evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunu açıkladı. Patlayıcı bulgularına dair haberi ilk olarak Wall Street Journal verdi.

Yetkililer ayrıca Crooks'un suikast girişiminde kullandığı AR tarzı tüfeğin babası tarafından satın alındığını, ancak Crooks'un silahı nasıl elde ettiğinin henüz belirlenemediğini söyledi.

- Suikast girişiminin nedeni gizemini koruyor

Crooks'un Trump'ı öldürmek istemesinin nedeni de gizemini koruyor. FBI Özel Ajanı Kevin Rojek, suikast girişiminin gerekçesini belirlemenin "en büyük öncelik" olduğunu söyledi.

Bir basın toplantısında konuşan Rojek, FBI'ın saldırganın tek başına hareket edip etmediğini belirlemek için çalıştığını da söyledi.

İncelemede Crooks'un kayıtlı bir Cumhuriyetçi olduğu, ancak 2021 yılında Başkan Joe Biden'ın yemin ederek göreve başladığı gün liberal bir gruba 15 dolarlık siyasi bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Biden'a pazar günü soruşturmayla ilgili güncel bir brifing verildiğini bildirdi.

Brifing verenler arasında FBI Direktörü Christopher Wray, ABD Başsavcısı Merrick Garland, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, ABD Gizli Servis Direktörü Kim Cheatle ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da vardı.