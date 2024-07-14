Eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi hem Amerika Birleşik Devletleri hem dünya gündemine oturdu. Peşi sıra kınama ve açıklamalar geldi.

Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump jr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının Amerika'yı kurtarmak için mücadele etmeyi asla bırakmayacağını söyledi.

Trump'ın kızı İvanka Trump da sosyal medya hesabına "Ülkemiz için dua etmeye devam ediyorum. Baba seni seviyorum ve hep seveceğim" mesajını yazdı.

Biden hükümetinden de kınama mesajları geldi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris "Ulusumuzda bu tür bir şiddetin yeri yok. bu menfur saldırıyı hepimiz kınamalıyız" dedi.

Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken saldırıdan derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Görüş ayrılıklarımızı çözme yolu bu değil ve asla da olmamalı" ifadesini kullandı.

Amerikan siyasetinin önde gelen isimlerinden de açıklamalar geldi.

Eski başkan Barack Obama, "Demokrasimizde kesinlikle siyasi şiddetin yeri yok" dedi.

Eski başkan George W. Bush ise "Yaşamını hedef alan bu korkakça saldırının ardından başkan Trump'ın iyi olmasına minnetarız. Hızlı reflekslerinden dolayı güvenlik servisini takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "Barışçıl bir seçim mitinginde böyle bir korkunç saldırının ülkemizde yeri yok. saldırı güçlü bir şekilde kınanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Senatoda demokratların çoğunluk lideri Chuck Schumer, "Siyasi şiddete ülkemizde yer yok" dedi. Cumhuriyetçilerin lideri Mitch Mcconnell, şiddetin siyasette yeri olmadığını vurguladı.

Temsilciler meclisinin eski başkanı Nancy Pelosi de saldırıyı kınadı.

Suikast girişimine en hızlı tepki gösterenlerden birisiyse Twitter ve Space X'in CEO'su Elon Musk'tı.

Musk, seçimlerde Donald Trump'a tam destek verdiğini duyurdu. Trump'ın Theodore Roosevelt kadar güçlü bir başkan adayı olduğunu vurguladı ve güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

Apple Ceo'su Tim Cook da saldırıyı kınadı.

Trump'a suikast girişimi dünyanın da gündemine oturdu. liderlerden peşi sıra kınama geldi.

İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırıdan şoke olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer "Şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yok. Düşüncelerim saldırıdan tüm etkilenenlerle birlikte" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Siyasi şiddet kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida "Demokrasilerimizi tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmalıyız." dedi.