ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda Rusya’nın artan saldırılarını görüştüğü belirtildi.

Axios muhabiri Barak Ravid’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iki lider ABD saatiyle bugün erken saatlerde telefon görüşmesi yaptı.

Trump ve Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve ülkenin savunması için hava savunma sistemleri teslimatlarını ele aldığı belirtildi.

Trump, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Ukrayna barışı konusunda "hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" açıklamıştı.