ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Pensilvanya'da seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre, Cumhuriyetçi aday Trump, Pensilvanya'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 19 delegesinin tamamını kendi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

2020 başkanlık seçimlerinde, Pensilvanya'da, Demokrat Partinin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 120 bin 555 fazla oy alarak seçimi yüzde 48,84'e karşılık yüzde 50,01 ile önde bitirmişti.