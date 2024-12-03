ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olan milyarder iş adamı Warren Stephens'ı, Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Stephens'ın ülkedeki "en iyi iş insanlarından" olduğunu belirtti.

Stephens'ı, ABD'nin Londra Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyuran Trump, milyarder iş adamının, "tam zamanlı olarak ABD'ye hizmet etmek istediğini ve üst düzey diplomat olarak bu fırsatı ona sunmaktan mutluluk duyduğunu" ifade etti.

Stephens Inc. adlı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Warren Stephens, Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki seçim kampanyasına önde gelen bağışçılar arasında yer alıyor.