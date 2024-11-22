Hakkındaki “uygunsuz cinsel davranış” ve “uyuşturucu” iddiasına ilişkin raporun kamuoyuna açıklanması tartışması sürerken Gaetz, "adaylığının adil olmayan bir şekilde dikkat dağıtan bir unsur haline geldiğini" savundu ve adaylığını geri çekti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Matt Gaetz'in hakkındaki tartışmalar nedeniyle çekilmesinin ardından boşalan pozisyona eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu Truth Social'dan, Adalet Bakanlığına Florida eyaletinin eski Başsavcısı Bondi'yi aday gösterdiğini belirten Trump, "Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yapmış, suçlulara çok sert davranmış ve sokakları Florida'daki aileler için güvenli hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Trump, bakanlığın kendisine ve diğer Cumhuriyetçilere karşı kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık öyle olmayacak. Pam, Adalet Bakanlığını suçla mücadele ve ABD'yi yeniden güvenli hale getirme amacına odaklayacak."

Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde hakkında yürütülen "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" gibi suçlamaların yer aldığı soruşturma dolayısıyla kamuoyunda tartışmalara konu olan Gaetz, X hesabından açıklama yapmıştı.

42 yaşındaki Gaetz, dün senatörlerle iyi bir görüşme yaptığını ve aslında ivmenin kendisinden yana olduğunu belirtti ve buna mukabil kendisinin onay sürecinin gelecek Trump yönetimi açısından haksız bir şekilde "dikkat dağıtıcı" bir unsur haline dönüştürüldüğünü savundu.

"Gereksiz yere uzayan Washington kavgasıyla kaybedecek zaman yok." diyen Gaetz, bakan adaylığından çekildiğini ifade etti.

Kendisini bu göreve aday gösterdiği için Trump'a teşekkür edern Gaetz, "Onun Amerika'yı kurtaracağından eminim." yorumunu yaptı.

- Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.