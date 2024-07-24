Trump, Social Truth hesabından bir mesaj paylaşarak, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı suikast girişimine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Paylaştığı mesajında Trump, "Biden ve Kamala Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım. Bunu yapmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Suikast girişiminin ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin istifa kararını da Fox News Dijital'e değerlendiren Trump, "Kendisi doğru düzgün koruma sağlayamadı ve demokrasi için kurşun yemek zorunda kaldım." ifadelerini yineledi.

Gizli Servis tarafından birçok talebinin yerine getirilmediğini aktaran Trump, "Dünyadaki en büyük kalabalıklardan birisine sesleniyordum, ona göre davranmaları gerekirdi." diye konuştu.

-Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.