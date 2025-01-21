ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan baskınla ilgili suçlanan yaklaşık 1,500 destekçisi için af kararı çıkardı. Trump göreve geldiği ilk gün Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük soruşturma ve kovuşturmayı ortadan kaldırmak için geniş kapsamlı af yetkilerini kullandı.

Trump ayrıca, Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik komplo kurmaktan hüküm giyen aşırı sağcı Oath Keepers ve Proud Boys liderlerinin hapis cezalarını hafifletti.

Trump, Adalet Bakanı'na 6 Ocak sanıkları hakkında devam eden yaklaşık 450 davanın düşürülmesini talep etme talimatı verdi.

Trump Beyaz Saray'a dönmeden önceki haftalarda 6 Ocak sanıklarını tek tek değerlendireceğini söylemişti. Başkan Yardımcısı JD Vance birkaç gün önce, Kongre binasındaki isyan sırasında yaşanan şiddet olaylarından sorumlu kişilerin “kesinlikle” affedilmemesi gerektiğini söylemişti.

Kongre baskınında rol alan kişileri “vatanseverler” ve “rehineler” olarak nitelendiren Trump, bu kişilerin, siyasi amaçlı olduğunu iddia ettiği iki davada kendisine de federal suçlar yönelten Adalet Bakanlığı tarafından haksızlığa uğradıklarını iddia etmişti.

Aflar, Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlandığı davanın Adalet Bakanlığı'nın görevdeki başkanları yargılamaya karşı politikası nedeniyle düşürülmesinden birkaç hafta sonra geldi.

Aralarında saldırı suçundan hüküm giyen yaklaşık 250 kişinin de bulunduğu 1200'den fazla kişi Kongre'deki baskınla ilgili olarak hüküm giydi.

Şiddet ve yıkım olaylarına karışmayan yüzlerce 6 Ocak sanığı ise mülke izinsiz girme suçundan yargılandı ve bu kişilerin birçoğu parmaklıklar ardında ya çok az kaldı ya da hiç kalmadı.

-Pelosi'den Trump'ın kararına tepki

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın 6 Ocak baskınıyla alakalı hüküm giyenlerin cezalarını affetme ve hafifletme kararını “utanç verici” olarak niteledi.

Pelosi yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan'ın attığı adım, adalet sistemimize ve Kongre Binası'nı, Kongre'yi ve Anayasa'yı korurken fiziksel yaralar ve duygusal travmalar yaşayan kahramanlara yönelik çirkin bir hakarettir. Başkan'ın, iktidarın barışçı şekilde devredilmesini engellemeye yönelik bir girişimi durdurmak için hayatlarını ortaya koyan polis memurlarını terk etmeyi ve onlara ihanet etmeyi en önemli önceliklerinden biri haline getirmeye karar vermesi utanç verici” ifadelerini kullandı.

-Trump: “ABD TikTok’un yarısına sahip olmalı”

Başkan Donald Trump, ABD'nin, 1 trilyon dolar değerinde olabileceğini tahmin ettiği TikTok'un yarısına sahip olması gerektiğini söyledi. Trump, TikTok’un 75 gün boyunca faaliyette kalmasını sağlayacak bir kararname imzaladı.

Trump Beyaz Saray’da kararnameleri imzalarken yaptığı açıklamada, “Bence ABD'nin TikTok'un yarısını alma hakkı olmalı ve tebrikler, TikTok'un iyi bir ortağı var ve bunun değeri 500 milyar dolar olabilir” dedi.

Başkan Trump imzaladığı kararname, Çin merkezli video paylaşım platformunun potansiyel bir alıcı bulabilmesi ve ulusal güvenlik gerekçesiyle kapatılmaması için geçici olarak açık tutulmasını öngörüyor.

Trump’ın kararnamesi, ulusal güvenlikle ilgili endişeler devam etse de son derece popüler bir uygulama olan platformun kullanıcılarını rahatlattı.

Kongre’den geçen yasaya göre, TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance’a Amerikalı bir alıcı bulması için geçen haftasonuna kadar süre tanınmıştı.

TikTok, ulusal güvenlik gerekçesiyle kapatılmasını öngören yasanın Pazar günü yürürlüğe girmesinden hemen önce Cumartesi geç saatlerde 170 milyon Amerikalı kullanıcısına erişimini kesmişti.

TikTok aynı gün daha sonra, Donald Trump’ın Pazartesi günü görevine resmen başladığında uygulamaya getirilen yasağı erteleyeceğini söylemesinin ardından, uygulamaya erişimi yeniden açtığını açıklamıştı.

Amerikalı yetkililer, TikTok'un sahibi olan Çinli ByteDance firmasının bünyesinde, Amerikalılar’ın verilerinin kötüye kullanılma riski olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Trump kararnameleri imzalarken gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı.

-Vatandaşlık tartışması

Başkan Trump, 1868'den bu yana ABD Anayasası’nda yer alan ülkede doğarak vatandaşlık hakkının kaldırılmasına yönelik yasal bir mücadelenin yakın olduğunu kabul etti.

Otomatik vatandaşlığın "çok saçma" olduğunu savunan Trump, bunu değiştirmek için "iyi (yasal) bir zeminde" olduğuna inandığını söyledi.

-Putin’le yakında görüşeceğini söyledi

Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yakında görüşeceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaklaşık üç yıldır süren savaşı için "Çoğu insan bu savaşın bir hafta içinde biteceğini düşünüyordu" diyen Trump, Putin için, "Bence bu savaşı sona erdirmekle çok iyi yapardı" dedi.

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü de kaydetti.

-“Çin’den davet aldım”

Trump bu yıl içinde Çin'e seyahat edebileceğini söyledi. Bir muhabirin bu yıl Çin'e gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Trump, “Evet, olabilir. Davet aldım” şeklinde yanıt verdi.

-Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi

Başkan Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'ya yeni gümrük vergileri uygulamayı düşündüğünü de açıkladı.

Trump, ABD'nin Kuzey Amerika'daki komşularından yapılan ithalata %25 gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Bu, göreve geldiği ilk gün uygulamaya söz verdiği gümrük vergilerinin yaklaşık bir hafta ertelenmesi anlamına geliyor.

Çin'e yönelik gümrük vergileriyle ilgili bir soru üzerine Trump, ilk kez başkan olduğunda uyguladığı vergilerin hala yürürlükte olduğuna işaret etti.

-Dünya Sağlık Örgütü’nden çekiliyor

Trump, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi sürecini başlatan kararnameyi de imzaladı.

Trump kararnameyi imzalamaya başlarken yardımcısına "Bu büyük bir şey" diyerek ABD'nin örgüte diğer ülkelere kıyasla çok fazla para ödediğine olan inancına dikkat çekti.

-Bill Clinton’a övgü

Trump'a hangi eski başkanı tavsiye için arayacağı soruldu.

Bill Clinton'ın "çok ilginç bir siyasetçi" olduğunu ve "harika bir siyasi anlayışı" olduğunu söyleyen Trump, eski başkana "saygısızlık edildiğini" ve kendisinin "doğru kullanılmadığını" söyledi.

Trump'a ayrıca eski Başkan Jimmy Carter'ın resmi cenaze töreni sırasında eski Başkan Barack Obama ile yaptığı dostane sohbet de soruldu, Trump bu soruya "Çılgınca konuşmalar yapıyorduk" diye yanıt verdi.