DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ile Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (SAGAM) Başkanı ve Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve “İskele ve Gazimağusa’daki Sahillere Yuva Yapan Deniz Kaplumbağalarının İzlenmesi ve Korunması Projesi” Görüntü Yönetmeni Mert Yusuf Özlük yer aldı.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Yok Olmadan Keşfet” belgesel ekibini DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, yürütülen projeler ve çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler aldı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu çalışmalara DAÜ’nün destek verdiğini belirterek, KKTC’nin doğal zenginliklerinin böylesine önemli bir belgesel ile dünyayla buluşturulacak olmasından gurur duyduklarını aktardı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ ailesi olarak doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan çalışmaları her zaman desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Belgesel ekibinden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ve Emre Akgül ise KKTC’ye endemik kuş türlerini ve deniz canlılığını görüntülemek amacıyla geldiklerini belirterek, projeleri hakkında bilgiler verdi. Şekercioğlu ve Akgül, belgesel çekimleri için Beşparmak Dağları'nın eteklerinden Dipkarpaz bölgesine, Girne’den Gazimağusa’ya tüm bölgeleri aradıklarını aktardı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, kendisinin de içinde bulunduğu ekipte Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Yöneticileri Zoolog-Ornitolog Dr. Robin Snape ve Kuş Gözlemcisi, doğa korumacısı Dr. Damla Beton’un rehberliğinde hem denizlerdeki canlılığın görüntülendiğini hem de adaya özgü Kıbrıs Ötleğeni, Kıbrıs Kuyrukkakanı ve Kıbrıs İshakkuşu’nun kameralara muhteşem kareler verdiğini bildirdi.

Ziyaret sonunda, Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Şekercioğlu ve Akgül’e Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulunuldu.