Sürat kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada

Toplam 267 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı

Ülkede geçen hafta meydana gelen 70 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sürat kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Trafik kontrollerinde ise toplam 267 araç trafikten men edildi, 9 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisindeki toplam 70 kazanın biri ölümle, 19’u yaralanmayla ve 50’si hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada, bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 17’si kavşakta durmamak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i yakın takip, 8’i ise diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam hasar miktarının 5 Milyon 892 bin 50 TL olduğu kazaların, 21’i Lefkoşa’da, 20’si Gazimağusa’da, 18’i Girne’de, 8’i İskele’de, 3’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

-14 bin 881 araç sürücüsü kontrol edildi, 2736 sürücü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 14 bin 881 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2736 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 267 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (851), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (253), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (232), Trafik Işıklarına Uymamak (173), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (162), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (151), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (95), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (95), Muayenesiz Araç Kullanmak (69), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (53), Dikkatsiz Sürüş (34), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (30), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (19), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (19), Tehlikeli Sürüş (16), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (9), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (6), diğer trafik suçları (616).”