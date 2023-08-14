Ülkemizde hemen hemen her gün gerçekleşen kazalar can ve mal kayıplarına neden oluyor.

Polis denetimlerinde pek çok sürücünün polis uyarı ve denetimlerine uymayan sürücü ile yolcular yollarda tehlike oluşturuyor.

Ülkemizde sürücü ve yolcuların trafik bilincindeki eksiklikler her geçen gün artan trafik kazalarına neden oluyor.

Esentepe - Girne Anayolunda bugün kameralara yansıyan fotoğraflar endişe yarattı.

Trafik suçlarında büyük artış olan ülkemizde bir kez daha buna benzer fotoğrafları görmemeyi ümit ediyor ve tüm vatandaşlarımızı sorumlulukla trafik kurallarına ve polisimizin uyarılarına uymaya davet ediyoruz.

Haber : Ergün Yahat

Fotoğraf: Gadara Medya