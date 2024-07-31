Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da trafik kontrolü esnasında uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı Kester Itsekırı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik şubesinde görevli ekipler tarafından Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde yapılan kontrol esnasında zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta yapılan kontrolde iki ayrı şeffaf naylon poşette yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun beklendiğini söyledi. Polis, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti. Polis, temin edilmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve arana şahıs olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, 8 günlük sürenin soruşturma amaçlı verildiğini, polisin araştırma yapması gerektiğini belirterek, talebi onayladı.