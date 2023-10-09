Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde uyuşturucuyla yakalanan Mohammad Yusuf Halımı ile Faiz Rahman Chamkanaı dün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, Ekim 2023 tarihinde saat 22.20 raddelerinde Gemikonağı’nda, Ecevit Caddesi üzerinde trafik ve asayiş kontrolü esnasında Lefke Polis Karakolunda görevli polis ekibi tarafından Mohammad Yusuf Halımı'nın(E-23, Öğrenci-Afganistan) kullanımında bulunan ZNG 624 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; konu araçta yolcu olarak bulunan Faiz Rahman Chamkanaı’nın(E-22, Öğrenci-Afganistan) tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında, alüminyum folyo ve kağıt peçete içerisinde uyuşturucu madde olan hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan tütün ile karıştırılmış bir adet içime hazır sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada bagaj kısmında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü de bulunduğunu belirtti. Polis, her iki zanlının suçüstü tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.