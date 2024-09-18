İskele-Ercan ana yolu ve Lefkoşa’da Anıttepe Caddesi'nde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmadı, sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 23.55'te, İskele-Ercan ana yolunda, Oktay Kıraç (E-43) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 459 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca Kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola İskele yol kavşağına dönüşe geçmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulduktan sonra, yolun sağından çıkmış ve boş tarla içerisinde sol yan kısmının üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Oktay Kıraç aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Anıttepe yolundaki kazada üç araç ve elektrik direği hasar gördü

Öte yandan saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da Anıttepe Caddesi'nde, Faruk Özkan (E-25), 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KY 494 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Spoth Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp ve park halindeki NU 641 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle NU 641 plakalı araç geriye doğru savrularak, arkasında park halinde bulunan NS 988 plakalı salon aracın sol arka kısmına, yine savrulan NS 988 plakalı araç ise elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Faruk Özkan aleyhinde yasal işlem başlatıldı.