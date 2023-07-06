Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Zaharias Andreas Harpa (E-56) isimli sürücü, bu sabah 00.05’te HNM 799 plakalı araçla, Dipkarpaz’da Gazi Arif Kızılarslan Sokak üzerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 181 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen sürücü tutuklandı.