Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.10 sıralarında, Ahmet Güçlü (E-38) yönetimindeki HV 870 plakalı salon araç ile Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada viraja girdi ve yaya olarak yolu geçmeye çalışan Aziz Tecel (E-72)’e çarptı. Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan, dün saat 21.50 sıralarında, Kamran Arshad (E-23) yönetimindeki RV 919 plakalı motosiklet ile Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Münir Boskurt (E-70)’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi ve tedavisine müteakip Dahiliye servisinde müşahede altına alındı.