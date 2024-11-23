Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Mert Ekenoğlu (E-39), 107 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki LL 657 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, dere yatağına düştü ve yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mert Ekenoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından çoklu omurga kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Tavanı üzerine devrildi

Girne - Alsancak anayolunda da bu sabah saatlerinde Birgül Doğan (K-25), 64 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki KJ 994 plakalı salon araçla Girne istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve banket dışında bulunan taş duvara çarparak takla attı. Araç sürücüsü Birgül Doğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Nurten Taşçı (K-22) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan taburcu olurken Ayşe Nurten Taşçı Acil Servis'te müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli çemberine çıktı

Lefkoşa-Girne anayolunda da bu sabaha karşı Egemen Şerbetçi (E-23), yönetimindeki UB 696 plakalı araçla seyir halindeyken yolu ayıran refüje çarpıp, savruldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

-Park halindeki araçlara çarptı

Lefkoşa’da bu sabah Mehmet Akif Caddesi'nde Muhammad Asad (E-32), yönetimindeki GP 592 plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, o esnada yolun solunda park halinde bulunan SC 113 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SC 113 plakalı salon araç o esnada önünde park halinde bulunan SS 406 plakalı salon aracın arka kısmına; ileriye doğru savrulan SS 406 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan GM 753 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.