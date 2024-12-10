Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, dün 13.30 sıralarında, Hacı Zengin, (E-80) yönetimindeki RA 964 plakalı motosikletle kuzeye doğru seyrettiği sırada Lions Garden çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçerek o esnada aynı istikamete seyreden Honieh Hashemifar (K-28) yönetimindeki VH 607 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dengesini kaybederek sol yanı üzerine devrilen motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kaburga kemiğinde kırık teşhisiyle cerrahi servisinde gözetim altına alındığı bildirildi.

-Arka arkaya kazalara sebep olan alkollü sürücü tutuklandı.

Yeşilyurt’ta dün akşam 19.00 sıralarında Ecevit Caddesi’nde kimliği meçhul sürücü yönetimindeki NP 285 plakalı van araçla Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol banketinde park halinde bulunan Yusuf Davutoğlu (E-28) sorumluluğundaki YZ 088 plakalı aracın sağ yan tarafına çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayıp ayrıldı.

Aynı akşam, saat 19.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Dumlupınar Sokak’ta, Tülay Dumlupınar (K-39) 221 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NP 285 plakalı van araçla kuzeye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sağ tarafında park halinde bulunan İrfan Gezer (E-22) sorumluluğundaki GK 097 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan GK 097 plakalı araç, arkasında park halindeki Ali Çınar (E-39) sorumluluğundaki EA 722 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

NP 285 plakalı araç sürücüsü Tülay Dumlupınar, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Yeşilyurt’ta meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında ise, kaza anındaki araç sürücüsünün de Tülay Dumlupınar olduğu tespit edildi.