14 araç trafikten men edildi

Lefkoşa, 29 Ocak 24 (TAK): Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 1520 araç sürücüsü kontrol edilerek, 409 sürücü rapor edildi. Sürat rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer alırken, 14 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin, 279’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 89’u diğer trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

14 araç ise trafikten men edildi