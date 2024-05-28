Trafik Denetimlerinde Cep Telefonu Kullanımı İhlalleri Dikkat Çekti

CEP TELEFONUNU KULAKLIK VEYA BLUETOOTHLA KULLANMAK DA YASAK …

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimleri sonucunda, sürücüler tarafından birçok trafik kuralının ihlal edildiği belirlendi. Polis Genel Müdürlüğü, 15 Nisan – 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında trafikte ışık ihlali, hız ve sürüş esnasında cep telefonu kullanımı üzerine denetimler gerçekleştirdi ve sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ise İlçe Polis Müdürlüklerine bağlı Trafik Ekipleri, ülke genelinde yapılan trafik denetimlerine ek olarak, sürüş esnasında cep telefonu kullanımı üzerine yoğunlaştı. Bu denetimlerde, sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 1051 araç sürücüsü rapor edildi.

2024 yılı içerisinde (01 Ocak - 26 Mayıs 2024) ise toplam 7,312 araç sürücüsü sürüş esnasında cep telefonu kullandığı için rapor edildi. Yetkililer, sürücülere sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağının sadece telefonunu kulağa götürerek konuşmak değil, hoparlör, kulaklık veya bluetooth üzerinden yapılan konuşmaları, mesaj yazmak veya bir şeyler izlemek gibi davranışları da kapsadığını hatırlattı.

Bu yasağın temel nedeni, sürüş esnasında cep telefonu kullanan bir kişinin dikkatinin büyük oranda telefondaki eyleme veya konuşmaya yönelmesi ve bu nedenle yoldaki tehlikeler ile uyarıcı levha ve işaretlerin neredeyse üçte birini fark edemeyip, gereken tepkiyi verememesi sonucu trafik kazasının kaçınılmaz hale gelmesidir.

Polis, trafikte denetimlerin her konuda devam edeceğini hatırlatarak, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve kazaların önlenmesinde katkı sağlamaya davet etti.