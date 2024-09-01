Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 148 sürücü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 401 sürücü raporlandı, 1 sürücü tutuklandı, 53 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada rapor edilen suçlar şu şekilde kaydedildi:

“158 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 23 trafik ışıklarına uymamak, 9 sigortasız araç kullanmak, 15 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,4 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 116 diğer trafik suçları”