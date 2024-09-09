Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 276 araç sürücüsü kontrol edildi, 351 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün yapılan denetimlerde ayrıca, 33 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçların dağılımı şöyle:

“141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 119’u diğer trafik suçları.”

-Trafik kazası

Dün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Ana Yolu’nun 11-12’nci kilometreleri arasında trafik kazası yaşandı.

219 miligram alkollü içki tesiri altındaki Veli Burak Demir (E-30), JL 357 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru giderken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve banket içerisinde park halinde bulunan TLL 281 plakalı taksi aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, JL 357 plakalı araç sürücüsü Veli Burak Demir tutuklandı.