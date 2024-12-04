Ülke genelinde 1749 araç sürücüsünün kontrol edildiği dünkü trafik denetimlerde, 340 sürücü ceza aldı, 24 araç ise trafikten men edildi. 

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Sürücülerin 137'si süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“137 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 26 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak, 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 126 diğer trafik suçları."

Kaynak: rss