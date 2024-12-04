Ülke genelinde 1749 araç sürücüsünün kontrol edildiği dünkü trafik denetimlerde, 340 sürücü ceza aldı, 24 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 137'si süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“137 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 26 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak, 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 126 diğer trafik suçları."