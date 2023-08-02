Lefkoşa’da bugün polis tarafından yapılan trafik denetimleri kapsamında kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri kontrol edildi. 5 kamyon sürücüsü rapor edilirken, kamyon araçları da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07.00-08.00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 5 kamyon sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kamyon araçlar da trafikten men edildi.