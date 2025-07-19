Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 36 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye dün trafik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde bin 724 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 272 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, yedisi alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, biri emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, yedisi muayenesiz araç kullanmak, beşi sigortasız araç kullanmak, dokuzu seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 37’si trafik ışıklarına uymamak, biri polisin ‘dur emrine’ uymamak ve 66’sı diğer trafik suçları.”