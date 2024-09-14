Polisin ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol ettiği 2 bin 70 araç sürücüsünden 330’u rapor edilirken, 18 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, trafik polislerinin dünkü denetimlerde kontrol edilen 2 bin 70 sürücüden 330’una, çeşitli trafik suçlarından ceza yazılarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sırasında 18 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı.

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Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“109 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 34 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak, 5 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 trafik ışıklarına uymamak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 tehlikeli sürüş yapmak, 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 134 diğer trafik suçları.”

Editör: Mehmet Mehmet