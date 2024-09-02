Ülke genelinde dün, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 326 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor; 18 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 1945 araç sürücüsü kontrol edilirken, 177’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 81’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.