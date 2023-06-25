Ülke genelinde polis tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 34 araç trafikten men edildi.
Polis açıklamasına göre, toplam 1475 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler kapsamında 314 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Araç sürücülerinin 133’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmaktan, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 2’si de sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi.