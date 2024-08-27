Trafik ekipleri tarafından dün genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 100 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. 32 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa Belediyesi araç filosuna 19 yeni araç eklendi Gazimağusa Belediyesi araç filosuna 19 yeni araç eklendi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, rapor edilen trafik suçları şöyle açıklandı:

"183 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 37 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 sigortasız araç kullanmak, 2 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 93 diğer trafik suçları”

Kaynak: rss