TRAFİK CANAVARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Girne-Tatlısu anayolunun Esentepe kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti… Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 10:45 sıralarında, Girne-Tatlısu anayolunun Esentepe kavşağında, bir sürücüsü ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı…